Roma, 26 mar. (LaPresse) – Dopo il ricorso, è stato riammesso e sarà esaminato dalla commissione Attività produttive della Camera, l’emendamento al decreto bollette sul bonus elettrodomestici, a firma Silvio Giovine (FdI), che punta a escludere il click day per prevedendo lo sconto in fattura. Diversa invece la sorte dell’emendamento, sempre di Fratelli d’Italia, firmato da Riccardo Zucconi, che rinvia di 7 mesi l’entrata in vigore dell’obbligo per le imprese di stipulare assicurazioni catastrofali.

