Washington (Usa), 24 mar. (LaPresse) – Le visite questa settimana in Groenlandia del consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz e della second lady Usha Vance non sono una provocazione, ma “puramente di amicizia”. Lo ha detto Donald Trump durante la riunione di gabinetto convocata alla Casa Bianca. Le visite, ha detto il presidente Usa rispondendo a un giornalista, sono state richieste da vari funzionari groenlandesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata