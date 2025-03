Gerusalemme, 24 mar. (LaPresse/AP) – Hamdan Ballal, uno dei co-registi palestinese del documentario premio Oscar ‘No Other Land’ è stato picchiato e poi arrestato dopo gli scontri che si sono registrati nel villaggio palestinese di Susiya, nell’area di Masafer Yatta, attaccato da decine di coloni. Secondo gli attivisti del Center for Jewish Nonviolence, Ballal sarebbe stato colpito alla testa durante gli scontri e, mentre veniva medicato in ambulanza, soldati israeliani avrebbero arrestato lui e un altro uomo, sempre palestinese.

