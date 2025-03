Milano, 24 mar. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si recherà in visita in Ungheria la prossima settimana, su invito del primo ministro ungherese Viktor Orbán. Netanyahu volerà in Ungheria a bordo del Wing of Zion, il principale aereo da trasporto governativo dello Stato di Israele. Lo riporta Ynet.

