Milano, 23 mar. (LaPresse) – Hamas ha confermato in una nota che Ismail Barhoum è stato “assassinato dall’occupazione in un attacco all’ospedale Nasser mentre era in cura”. Almeno due persone sono state uccise e otto ferite nel bombardamento dell’esercito israeliano sul presidio ospedaliero di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. “Condanniamo questo ultimo crimine, che si aggiunge alla lunga storia di terrorismo dell’occupazione, violando luoghi santi, vite e strutture mediche”, si legge nella nota, “riafferma il suo disprezzo per tutte le leggi e le convenzioni internazionali e la sua continua politica di uccisioni sistematiche contro il nostro popolo e la nostra leadership”. Lo riporta Al Jazeera.

