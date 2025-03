Milano, 21 mar. (LaPresse) – La procura della Repubblica di Svezia ha aperto un’indagine sulla morte in una valanga di due sciatori italiani nella regione di Abisko, i fratelli Mattia e Daniele Boer. In un comunicato la Procura precisa: “Lo scopo dell’indagine preliminare è quello di accertare quanto accaduto e se una persona e/o una società possa essere ritenuta penalmente responsabile per quanto accaduto. Attualmente ci sono uno o più sospettati e una società designata”.

