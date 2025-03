Roma, 21 mar. (LaPresse) – Secondo i nuovi dati raccolti dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), nel 2024 almeno 8.938 persone sono morte lungo le rotte migratorie in tutto il mondo, rendendolo l’anno più mortale mai registrato. Il bilancio del 2024 – si legge in una nota – conferma un trend quinquennale di aumento dei decessi ogni anno e il bilancio dell’anno scorso supera il precedente record del 2023, quando furono registrati 8.747 decessi di migranti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata