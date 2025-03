Roma, 21 mar. (LaPresse) – Abdul Ghani al Kikli, il cittadino libico che si è recato a Roma per fare visita al ministro Adel Jumaa ricoverato in un ospedale della capitale, ha un visto Schengen e non è ricercato. Lo sottolinea una fonte della Farnesina. L’organizzazione a cui appartiene al Kikli – spiega ancora la stessa fonte – dipende direttamente dal Consiglio presidenziale libico.

