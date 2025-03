Roma, 19 mar. (LaPresse) – La “pagina più commovente” della nascita dell’Unione europea “è stata scritta in Italia. Tutto è iniziato in una piccola isola del Tirreno, Ventotene”. Così Roberto Benigni durante lo show ‘Il sogno’ su Rai1. “Nel 1941 mentre la guerra infuriava nel mondo in quest’isola sperduta, nel pieno di una tragedia senza limite, succede una cosa incredibile, come se si accendesse una luce, un lampo”, ha raccontato, “mentre intorno c’erano solo rovine, cadaveri e morti, tre uomini – Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni – pensarono al nostro futuro con un progetto che insieme era sogno e documento politico. Sono stati eroi della nostra storia, i primi, i pionieri”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata