Milano, 19 mar. (LaPresse) – “Ho appena concluso un’ottima telefonata con il presidente dell’Ucraina Zelensky. È durata circa un’ora”. È quanto fa sapere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul suo social Truth. “Gran parte della discussione si è basata sulla telefonata fatta ieri con il presidente Putin per allineare Russia e Ucraina in termini di richieste e necessità”, afferma Trump, “siamo sulla buona strada e chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi. La dichiarazione sarà pubblicata a breve”.

