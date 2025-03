Milano, 19 mar. (LaPresse) – Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz ha appena annunciato di essere d’accordo con il suo omologo russo, Yuri Ushakov , sul fatto che le due parti terranno ulteriori colloqui a Riad, in Arabia Saudita, volti ad “estendere il cessate il fuoco parziale che il presidente Trump ha ottenuto dalla Russia”. “Ho parlato oggi con il mio omologo russo Yuri Ushakov degli sforzi del presidente Trump per porre fine alla guerra in Ucraina”, ha detto Waltz, come riporta il Guardian, “abbiamo concordato che i nostri team tecnici si sarebbero incontrati a Riad nei prossimi giorni per concentrarsi sull’implementazione e l’espansione del cessate il fuoco parziale che il presidente Trump ha ottenuto dalla Russia”.

