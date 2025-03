Milano, 19 mar. (LaPresse) – Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump “non è escluso” che possa avvenire in Arabia Saudita. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Questa opzione non può essere esclusa. Ma non ci sono ancora dettagli specifici”, ha precisato.

