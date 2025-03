Deir Al-Balah (Striscia di Gaza), 19 mar. (LaPresse/AP) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che Israele inizierà a sollecitare i palestinesi a evacuare il prima possibile dalle zone di combattimento nella Striscia di Gaza. Katz ha avvertito che Israele si sta preparando a intensificare la sua nuova offensiva. In una dichiarazione, ha affermato che se gli ostaggi detenuti a Gaza non saranno liberati, “Israele agirà con un’intensità che non avete mai visto”.

