Milano, 18 mar. (LaPresse) – Questa mattina il ministero della Difesa della Lituania ha annunciato che, insieme a Polonia, Lettonia ed Estonia, si ritirerà dalla Convenzione di Ottawa del 1997 contro l’uso di mine antiuomo. “Negli ultimi anni le minacce militari agli stati confinanti con Bielorussia e Russia sono aumentate notevolmente, per questo è importante rafforzare le capacità di deterrenza e difesa di questi Paesi”, si legge in una nota del ministero lituano, “verranno sfruttate tutte le opportunità per rafforzare la deterrenza e difendere ed esercitare efficacemente la libertà di scelta dell’azione militare”.

