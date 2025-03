Milano, 18 mar. (LaPresse) – I detenuti in regime di 41 bis devono poter trascorrere almeno 4 ore d’aria al giorno o a una durante non superiore alle due ore, se la direzione dell’istituto carcerario dispone diversamente. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 30, depositata oggi, con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41 bis, commq 2 quater lettera f “limitatamente all’inciso ‘ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10′”.

