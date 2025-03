Francoforte (Germania), 17 mar. (LaPresse) – “L’equlibrio della sicurezza deve essere ulteriormente rafforazto a Bruxelles. Per questo è importante rivedere i criteri di Maastricht e creare insieme una maggiore flessibilità per la nostra capacità di sicurezza e difesa in Europa”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri Ue. “Il nostro obiettivo è un’Ucraina forte e sovrana. Ciò richiede una posizione di forza, soprattutto per i negoziati con la Russia di Putin. Ciò che è importante a tal fine non è solo rafforzare la nostra capacità di difesa, ma anche una decisione rapida e ambiziosa a livello di capo di Stato e di governo dell’Ue per il nostro sostegno militare”, ha aggiunto Baerbock, precisando che “la revisione dei criteri di Maastricht è important, ma è anche importante avere a disposizione ampi fondi per la sicurezza a livello europeo”. “Non ci sarà pace duratura in Europa senza il coinvolgimento degli europei, perché è il nostro continente comune e doppiamo difenderlo insieme. Ed è per questo che è così importante aver chiarito non solo tre anni fa che questa è la nostra Europa e che insieme difendiamo la libertà e la sicurezza nella nostra Europa sostenendo l’Ucraina”, ha sottolineato la ministra tedesca.

