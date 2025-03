Milano, 17 mar. (LaPresse) – “Canada e Francia sono potenze di pace” che continueranno a chiedere alla Russia “impegni chiari” per la fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa congiunta all’Eliseo con il nuovo primo ministro canadese Mark Carney. Lo riporta l’emittente francese Bfmtv. “Questo impegno comune a fianco degli ucraini ha sempre avuto come obiettivo quello di realizzare un Paese solido, vale a dire un Paese con solide garanzie che proteggeranno l’Ucraina da qualsiasi nuova aggressione russa e garantiranno la sicurezza dell’intera Europa”, ha aggiunto Macron. Dal canto suo, Carney ha assicurato che il Canada desidera rafforzare i legami con “alleati affidabili come la Francia”. “Il Canada ci sarà sempre per garantire la sicurezza e i legami commerciali dell’Europa”, ha assicurato.

