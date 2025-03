Città del Vaticano (Vaticano), 17 mar. (LaPresse) – “La giornata del Papa è trascorsa in linea con quella di ieri: fisioterapia motoria e respiratoria, preghiera, un po’ di lavoro e terapia farmacologica. La situazione è stazionaria. Per quanto riguarda la fisioterapia respiratoria e motoria si registrano piccoli lievi miglioramenti dal punto di vista respiratorio e motorio”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni di salute di Papa Francesco.

