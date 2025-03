Roma, 16 mar. (LaPresse) – Finisce a reti inviolate il lunch match della 29esima giornata di Serie A tra Venezia e Napoli. Gli uomini di Di Francesco resistono all’assalto degli azzurri e costruiscono diverse occasioni per passare in vantaggio. Il risultato rallenta la corsa del Napoli che raggiunge l’Inter a 61 punti ma non la sorpassa in attesa del big match di stasera che vedrà la squadra di Inzaghi affrontare l’Atalanta a Bergamo. Il Venezia manca l’aggancio all’Empoli in terzultima posizione.

