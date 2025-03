Roma, 14 mar. (LaPresse) – “Mi auguro che i fratelli Bianchi imparino a rispettare gli altri e a fare in modo che un’altra famiglia non viva quello che abbiamo vissuto noi. Le condanne non ci ridaranno Willy. Mi auguro che questi ragazzi apprezzino di essere vivi con un famiglia che li può vedere e sentire la loro voce. A noi di Willy è rimasta solo una fotografia e la sua voce è solo un lontano ricordo”. Lo ha dichiarato Lucia Monteiro Duarte, la madre di Willy Monteiro Duarte, lo studente ucciso al culmine di un pestaggio avvenuto a Colleferro, in provincia di Roma, la notte del 6 settembre 2020. Oggi, davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Roma, si è svolto il processo bis, che ha visto confermare la condanna all’ergastolo per Marco Bianchi, mentre per il fratello Gabriele la pena è stata stabilita in 28 anni di carcere.

