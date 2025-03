Torino, 13 mar. (LaPresse) – “Il dittatore russo Vladimir Putin vuole respingere la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco di 30 giorni con l’Ucraina. Per riuscirci, pone richieste impossibili”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto discorso serale ripreso da Rbc Ucraina. “Ora abbiamo tutti sentito dalla Russia parole molto prevedibili e molto manipolatorie da parte di Putin in risposta all’idea del silenzio sul fronte: in realtà sta preparando un rifiuto fin da ora”, ha spiegato. “Putin lo fa spesso, non dice ‘no’ direttamente, ma lo fa in un modo che praticamente ritarda tutto e rende impossibili le decisioni normali. Crediamo che questo sia tutto, un’altra manipolazione russa”, ha aggiunto Zelensky.

