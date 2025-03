Milano, 13 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha condannato “l’attacco verbale nei confronti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella” da parte della Russia e ha deciso di far convocare l’ambasciatore russo in Italia. “Condanna severa contro l’ennesimo attacco verbale nei confronti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Uomo di pace e simbolo di unità nazionale ed europea. Per questo ho deciso di far convocare l’Ambasciatore russo in Farnesina. Al Capo dello Stato la mia più sincera solidarietà”, ha comunicato su X il titolare della Farnesina.

