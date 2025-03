Francoforte (Germania), 13 mar. (LaPresse) – Le elezioni federali in Germania non saranno riconteggiate. La Corte costituzionale federale ha respinto i ricorsi presentati in questo senso dall’Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw) . Lo ha reso noto il tribunale di Karlsruhe. La Corte costituzionale federale ha stabilito che i ricorsi costituzionali presentati dai membri del Bsw sono inammissibili.

