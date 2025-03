Milano, 13 mar. (LaPresse) – Donald Trump “sta intensificando la guerra commerciale che ha scelto di lanciare. La Francia resta determinata a rispondere, con la Commissione europea e i nostri partner”. Lo scrive su X il ministro francese del Commercio estero e per i francesi all’estero, Laurent Saint-Martin. “Non cederemo alle minacce e proteggeremo sempre le nostre filiere”, ha aggiunto. Il presidente Usa Donald Trump, in un post sul suo social Truth, minaccia l’introduzione di dazi del 200% su vini, champagne e prodotti alcolici di Francia e altri Paesi europei se l’Ue andrà avanti con dazi de l50% sul whisky, che dovrebbero entrare in vigore dal 1° aprile. I dazi Ue sono stati annunciati in risposta al fatto che mercoledì sono entrati in vigore i dazi voluti da Trump su acciaio e alluminio.

