Milano, 12 mar. (LaPresse) – “Guardate, state correndo un po’ troppo, non vogliamo farlo”. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito della proposta Usa di un cessate il fuoco di 30 giorni a cui l’Ucraina si è detta pronta. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Ieri, parlando con la stampa, sia Rubio che Waltz hanno detto che ci avrebbero trasmesso informazioni dettagliate sull’essenza delle conversazioni avvenute a Gedda attraverso vari canali diplomatici. Per prima cosa, dobbiamo ottenere queste informazioni. In questi giorni sono previsti contatti con gli americani, durante i quali ci aspettiamo di avere tutte le informazioni”, ha aggiunto Peskov.

