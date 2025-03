Milano, 12 mar. (LaPresse) – “Ovviamente, come tutti gli altri, sono deluso di vedere dazi globali in relazione all’acciaio e all’alluminio, ma adotteremo un approccio pragmatico. Stiamo negoziando un accordo economico” ma “terremo tutte le opzioni sul tavolo”. Così il premier britannico, Keir Starmer, parlando al question time alla Camera dei Comuni, rispondendo al leader Libdem, Ed Davey, che gli aveva chiesto la sua posizione sui dazi voluti da Donald Trump su acciaio e alluminio, entrati in vigore oggi, e se avesse intenzione di recarsi in Canada per stare a fianco del suo alleato “contro le minacce di Trump”. Il Canada è un “alleato molto importante”, ha detto ancora Starmer.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata