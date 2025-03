Milano, 10 mar. (LaPresse) – Tutto rientrato per X, l’ex Twitter, che era andato in down intorno alle 10 di questa mattina e che non risultava raggiungibile. Attualmente è possibile utilizzare il social di Elon Musk sia su app che su web. Anche le segnalazioni su Downdetector sono terminate, dopo aver raggiunto in Italia le 3.153 alle 10.52.

