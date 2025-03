Roma, 10 mar. (LaPresse) – Ergastolo per Roberto Toson e 24 anni al figlio Mattia. E’ la sentenza emessa dai giudici della Corte d’assise di Frosinone nei confronti di Mattia e Roberto Toson imputati per l’omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo di 19 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nella piazza del centro storico di Alatri in provincia di Frosinone, il 30 gennaio del 2023.

