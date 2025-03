Città del Vaticano (Vaticano), 10 mar. (LaPresse) – Papa Francesco ha inviato un telegramma all’arcivescovo di Bahia Bianca, monsignor Alfonso Azpiroz Costa. Nel testo Bergoglio si dice “dispiaciuto per il disastro naturale che ha causato tante vittime e danni materiali”. Il Papa assicurando vicinanza nella preghiera per i defunti e per la popolazione manifesta sostegno per i soccorritori al lavoro per “le persone scomparse” e per quanti sono impegnati “nella ricostruzione”.

