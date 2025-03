Milano, 8 mar. (LaPresse) – “Eguale impegno va perseguito per politiche familiari inclusive che favoriscano la libera determinazione: una donna non deve essere mai posta di fronte al dilemma di scegliere tra famiglia e professione”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’8 marzo.

