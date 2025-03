Citta del Vaticano (Vaticano), 7 mar. (LaPresse) – Papa Francesco, come negli ultimi giorni prosegue la ventilazione alternata. Il giorno Bergoglio è aiutato da una ventilazione ad alti flussi, quindi con i naselli, la notte da una ventilazione meccanica non invasiva e quindi con una maschera. Lo si apprende dalla sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni di salute di Papa Francesco.

