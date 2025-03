Milano, 06 mar. (LaPresse) – “L’assessore Bardelli lo vedo domani mattina e prenderemo una decisione. È chiaro che umanamente mi dispiace perché si è fatto apprezzare in questi mesi da tutti. Poi magari ci sono singole frasi che possono scappare, ma è chiaro che anche lui stesso è consapevole che la situazione non è semplice. Domani mattina lo incontro e decideremo cosa fare”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un appuntamento in Comune, a chi gli chiedeva cosa ne sarà ora dell’assessore alla Casa Guido Bardelli, le cui chat con Giovanni Oggioni sono finite negli atti della Procura sull’inchiesta sull’urbanistica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata