Milano, 5 mar. (LaPresse) – “Non siamo americani, non siamo danesi, perché siamo groenlandesi. Questo è ciò che gli americani e i loro leader devono capire”. Lo ha detto il primo ministro della Groenlandia Múte B. Egede, rispondendo ai commenti rilasciati durante la notte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”, ha aggiunto in un post pubblicato su Facebook, “non siamo in vendita e non possiamo semplicemente essere presi. Il futuro del Paese sarà determinato da noi nel nostro Paese, ovviamente”. La prossima settimana, l’11 marzo, in Groenlandia si terranno le elezioni generali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata