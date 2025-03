Washington (Usa), 5 mar. (LaPresse) – “Ultimo avvertimento” di Donald Trump a Hamas. “Rilasciate tutti gli ostaggi ora, non più tardi, e restituite immediatamente tutti i corpi delle persone che avete assassinato, o per voi è finita”, ha scritto il presidente Usa in un post su Truth. “Questo è l’ultimo avvertimento! Per la leadership, ora è il momento di lasciare Gaza, finché avete ancora una possibilità”, afferma Trump, che lancia un messaggio anche al “popolo di Gaza: vi attende un futuro meraviglioso, ma non se trattenete gli ostaggi. Se lo farete, sarete morti! Prendete una decisione intelligente, Rilasciate ora gli ostaggi o pagherete l’inferno in seguito!”.

