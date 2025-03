Milano, 4 mar. (LaPresse) – “Io voglio garantire, voglio essere garante e testimone che la comunità dell’intelligence si muove in questo perimetro di legalità”. Lo ha detto il direttore Generale del Dis Vittorio Rizzi, alla presentazione pubblica della Relazione annuale 2025 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, curata dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e riferita all’anno precedente. Rizzi ha ringraziato il governo che lo ha scelto da “poco più di 45 giorni alla direzione del Dis”. “Sono assolutamente consapevole di quelli che sono i contenuti del lavoro della comunità dell’intelligence” ha aggiunto Rizzi che in apertura della relazione ha ringraziato la ex direttrice Elisabetta Belloni. “Ho vissuto tutta la mia vita sotto l’ombrello che ha creato la democrazia, quello della legalità, e sotto il quale si muove la comunità dell’intelligence”, ha detto sottolineando di volerlo ribadire “anche in nome di Nicola Callipari che ci è morto in questo perimetro di legalità e per le donne e degli uomini che servono questo Paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata