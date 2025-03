Washington (Usa), 4 mar. (LaPresse) – Domani Donald Trump potrebbe annunciare un compromesso con Canada e Messico nella guerra commerciale scatenata dai dazi imposti dagli Stati Uniti ai due Paesi. Lo ha detto a Fox Business il segretario al Commercio, Howard Lutnick, riferendo di essere stato al telefono con i suoi omologhi di Canada e Messico per discutere la questione. I dazi non verranno sospesi, ma il presidente Usa sarebbe intenzionato a “ragionare” per un compromesso “nel mezzo”, ha detto Lutnick. “Probabilmente lo annunceremo domani”, ha aggiunto.

