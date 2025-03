Milano, 3 mar. (LaPresse) – Il ministro delle Forze armate del Regno Unito, Luke Pollard, ha affermato che “non è stato raggiunto alcun accordo” tra Francia e Regno Unito in merito alla proposta di tregua di un mese in Ucraina. Interrogato sul piano, di cui il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato ieri al quotidiano francese Le Figaro, Pollard ha detto a Bbc Breakfast che “al momento non è un piano che riconosciamo”. Pollard ha aggiunto che “diverse opzioni” sono in fase di discussione “in privato” e che ciò che conta è elaborare un piano che porti a una pace duratura in Ucraina “il prima possibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata