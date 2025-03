Milano, 1 mar. (LaPresse) – Il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in vista della riunione straordinaria del Consiglio europeo in programma il 6 marzo. “È diventato evidente che ci sono differenze strategiche nel nostro approccio all’Ucraina che non possono essere superate tramite stesura o comunicazione”, ha scritto Orban, “sono convinto che l’Unione Europea, seguendo l’esempio degli Stati Uniti, dovrebbe avviare colloqui diretti con la Russia su un cessate il fuoco e una pace sostenibile in Ucraina”. Il premier ungherese ha inoltre esortato i leader dell’Ue a evitare di adottare una dichiarazione congiunta sull’Ucraina durante il vertice del 6 marzo a Bruxelles.

