Milano, 1 mar. (LaPresse) – Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Strada statale 415, al confine tra Cremona e Lodi. L’uomo era in sella alla sua bici quando, per cause in corso di accertamento, è stato tamponato da un furgone, mentre percorreva il ponte sul fiume Adda.

