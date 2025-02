Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Grazie America, grazie per il tuo sostegno, grazie per questa visita. Grazie a te Donald Trump, al Congresso e al popolo americano. L’Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, e noi stiamo lavorando proprio per questo”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sui social dopo lo scontro alla Casa Bianca con il suo omologo statunitense.

