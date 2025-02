Torino, 28 feb. (LaPresse) – Hamas ha ribadito il suo “pieno impegno” per il cessate il fuoco con Israele. “Con la conclusione della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco e dello scambio di prigionieri”, confermiamo “pieno impegno nell’attuazione di tutte le clausole dell’accordo in tutte le sue fasi e dettagli”, si legge in una dichiarazione dell’organizzazione, citata da Al Jazeera. “Chiediamo alla comunità internazionale – ha aggiunto Hamas – di esercitare pressione sull’occupazione sionista affinché si impegni pienamente nel suo ruolo nell’accordo e entri immediatamente nella seconda fase senza alcun ritardo o esitazione”. La prima fase della tregua termina sabato. I rappresentanti delle due parti e i mediatori si riuniscono in Egitto per discutere la seconda fase.

