Città del Vaticano (Vaticano), 27 feb. (LaPresse) – “Il Papa è stabile” rispetto all’aggiornamento medico diffuso ieri sera. Questa mattina Bergoglio “si è svegliato, è in poltrona, ha fatto colazione, segue la terapia prescritta e svolge ulteriori analisi” i cui risultati potrebbero uscire stasera. Lo si apprende da fonti vaticane in merito alle condizioni di Papa Francesco, al 14esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. Il Papa, inoltre, è sempre aiutato dall’ossigeno e, per quanto riguarda l’umore “resta buono”.

