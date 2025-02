Milano, 27 feb. (LaPresse) – È di 10 feriti il bilancio di un attacco avvenuto in Israele alla Karkur Junction, vicino Pardes Hanna, nel distretto di Haifa, dove un’auto ha colpito delle persone che si trovavano a una fermata dell’autobus. Lo riporta il Times of Israel, citando fonti mediche per il bilancio e un portavoce di polizia per la ricostruzione dei fatti. Un portavoce della polizia ha dichiarato a Channel 12 che “l’auto ha accelerato e ha colpito un gruppo di persone a Karkur Junction. Ha colpito una fermata dell’autobus”. “Da lì ha cercato di proseguire con l’auto. Ha accelerato verso una macchina della polizia vicina e l’ha colpita. Gli agenti lo hanno inseguito, catturato e neutralizzato”, ha riferito ancora il portavoce.

