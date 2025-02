Roma, 27 feb. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi. Lo rende noto Palazzo Chigi, specificando che il colloquio ha permesso di passare in rassegna i principali temi della cooperazione bilaterale, a partire dalle iniziative avviate dall’Italia nei settori dell’istruzione, della formazione professionale, delle energie rinnovabili e dell’agricoltura sostenibile nel quadro del Piano Mattei per l’Africa e della collaborazione sul dossier migratorio in linea con il memorandum d’intesa Ue – Egitto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata