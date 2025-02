Milano, 26 feb. (LaPresse) – “Vance ha detto che il re è nudo. L’Europa non deve avere paura di Trump o dei dazi ma di qualche nemico interno o suo”, che agisce “con ignoranza, arroganza o malafede. Quando da Oltreoceano dicono all’Europa che il problema siete voi e non siamo noi, hanno ragione”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite della Stampa Estera a Roma. “Se von der Leyen va a sbattere contro un muro” sul Green deal “sei tu che o fai gli interessi degli altri oppure non meriti di stare dove stai. Siamo totalmente occidentali, gli Usa sono un modello, ma penso che le parole di Trump e di Vance siano delle sveglie molto salutari. Quando suona la sveglia, puoi fare anche finta di niente: temo che a Bruxelles” stia facendo questo.

