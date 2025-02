Milano, 26 feb. (LaPresse) – “C’è un nuovo gruppo dei Patrioti con dei membri che non c’erano in passato. È chiaro che siamo un gruppo con sensibilità diverse. Il mio punto di vista è che varrebbe la pena dialogare e ragionare con coloro che hanno avuto il 20% consenso dei tedeschi. È necessario parlare con la seconda forza politica tedesca, non stiamo parlando di un movimento marginale. Il gruppo dei Patrioti, questa è la proposta che porterà la Lega, deve dialogare con la seconda forza” in Germania. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite della Stampa Estera a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata