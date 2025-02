Roma, 26 feb. (LaPresse) – “Sicurezza significa certamente difesa, e questo vuol dire che l’Europa deve avere il coraggio di lavorare in maniera concreta per consolidare quel pilastro europeo dell’Alleanza Atlantica del quale si parla da molto tempo, e che deve affiancarsi al pilastro nord-americano in un’ottica di complementarietà strategica, perché la Nato rimane, ancora di più con l’ingresso della Svezia e della Finlandia, la pietra angolare della nostra sicurezza, ma deve anche avere oggi un approccio che sia il più possibile un approccio a 360 gradi. Significa a 360 gradi dal punto di vista geografico, e per noi è molto importante l’attenzione al fianco Sud, oltre che al fianco Est, ma significa un approccio a 360 gradi anche nel considerare il concetto di minaccia oggi. Oggi il concetto di minaccia e di sicurezza è un concetto molto più esteso di quanto lo fosse in passato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di dichiarazioni congiunte dopo l’incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson a Palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata