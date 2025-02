Milano, 26 feb. (LaPresse) – La Corte d’assise di Milano ha assolto per vizio totale di mente Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, il 37enne affetto da patologia psichiatrica e con diversi ricoveri alle spalle, imputato di omicidio volontario aggravato della madre, Fiorenza Rancilio, 73enne della storica dinastia immobiliare del Gruppo Palladium, trovata morta il 13 dicembre 2023 nella loro casa di via Crocefisso a Milano con il cranio fracassato, colpita dal figlio la sera prima con un manubrio da palestra. I giudici popolari, guidati dalla presidente Alessandra Bertoja, hanno accolto la richiesta della pm Ilaria Perinu che aveva chiesto di assolvere l’uomo per infermità mentale. La Corte ha ordinato l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una Rems per 10 anni. Novanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata