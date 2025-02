Milano, 26 feb. (LaPresse) – L’ufficio stampa dei detenuti palestinesi a Gaza afferma che sono in corso i preparativi presso l’ospedale europeo di Gaza, nella città di Khan Younis, per accogliere i detenuti che verranno rilasciati stasera come parte dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. “Si prevede che arriveranno tra le 22 (le 21 in Italia) e mezzanotte (le 23 in Italia)”, si legge nella dichiarazione pubblicata su Telegram. Lo riporta Al Jazeera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata