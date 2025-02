Francoforte (Germania), 26 feb. (LaPresse) – Vasta operazione di polizia davanti al tribunale regionale di Bielefeld dove, secondo quanto riporta Bild, sono stati sparati colpi di arma da fuoco. Testimoni oculari hanno riferito che diverse persone giacciono ferite a terra. Gli agenti di polizia si stanno prendendo cura dei feriti. Presso il tribunale distrettuale è in corso il processo per l’omicidio dell’ex pugile Besar Nimani, assassinato lo scorso marzo. Il presunto assassino, Hüseyin Akkurt, è stato arrestato a Bruxelles a metà luglio. Un altro sospetto è ancora latitante. I due, secondo l’accusa, avrebbero sparato sedici colpi contro l’ex campione di pugilato, ferendolo a morte. Apparentemente, dietro l’omicidio c’è una violento alterco avvenuto in passato.

